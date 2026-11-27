Школьники в Химках познакомились с работой коммунальных служб на экскурсии в рамках областной акции «Первые за чистое Подмосковье!». Встречу провел исполняющий обязанности заместителя главы городского округа Даниил Непоклонов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники МБУ «Объединенное городское хозяйство» рассказали школьникам о повседневной работе коммунальных служб Химок. Они объяснили, как составляют график содержания улиц, дворов и общественных пространств и поддерживают чистоту в разные сезоны.

Участникам представили современную спецтехнику, которая ежедневно выходит на уборку города, и продемонстрировали ее возможности в действии. В завершение экскурсии школьники задали специалистам вопросы о городском хозяйстве и сделали памятные фотографии на фоне техники.

Инициаторами областной акции «Первые за чистое Подмосковье!» стали министерство образования Московской области и региональное отделение «Движения первых». Экскурсию в Химках организовало МБУ «Объединенное городское хозяйство».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: «не мусорить». Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.