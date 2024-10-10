В Госдуме назвали бредом налог на бездетность

Депутат Госдумы Стенякина: в России нельзя вводить налог на бездетность

Депутат Государственной думы от Ростовской области Екатерина Стенякина выступила против введения налога на бездетность в России, сообщает «Царьград» .

«Вместо карательных мер со стороны нашего государства лучше подумайте о том, как создать нормальные условия для граждан России для того, чтобы они могли нормально рожать детей», — заявила Стенякина.

Она выразила уверенность, что для россиян не будут вводить такие исключительные меры для повышения демографии в стране.

Стенякина добавила, что в России необходимо организовать положительные стимулы для русских семей, а не вводить неотвратимые наказания.

Ранее с инициативой о возврате советского налога на бездетность выступил депутат Госдумы Андрей Гурулев. По мнению отставного генерала, собранные средства следует направлять в детские дома на помощь сиротам. Позднее его коллега Виталий Милонов не согласился с законодателем, заявив, что такие меры не повысят демографию.