В Балашихе открыли мемориальную доску участнику СВО Андрею Бабаеву
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Балашиха
Мемориальную доску старшему сержанту Андрею Бабаеву, погибшему в ходе специальной военной операции, открыли 27 ноября в микрорайоне Новый Свет в Балашихе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Памятный знак установили на фасаде дома № 20 на улице Солнечной. В церемонии участвовали заместитель главы Балашихи Михаил Объедков, жители округа и близкие Андрея Бабаева.
«Андрей Бабаев до последнего оставался верен долгу и Отчизне, проявив подлинное мужество и силу духа. Его судьба — это настоящий пример беззаветного служения Родине», — сказал Михаил Объедков.
Андрей Бабаев родился 16 июня 1971 года в Балашихе. Работал в страховой компании, был женат, воспитывал двоих детей.
«Андрей был прекрасным сыном, добрым и хорошим человеком. Занимался с самого детства дзюдо, добился успеха, был четырехкратным чемпионом России», — поделилась его мать Нина Павловна.
Старший сержант погиб 18 апреля 2024 года при выполнении боевого задания. Его посмертно наградили орденом Мужества.
В Балашихе увековечивают память погибших участников спецоперации: открывают мемориальные доски, создают муралы, присваивают их имена улицам и школам.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.
«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.