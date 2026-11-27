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Мемориальную доску старшему сержанту Андрею Бабаеву, погибшему в ходе специальной военной операции, открыли 27 ноября в микрорайоне Новый Свет в Балашихе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Памятный знак установили на фасаде дома № 20 на улице Солнечной. В церемонии участвовали заместитель главы Балашихи Михаил Объедков, жители округа и близкие Андрея Бабаева.

«Андрей Бабаев до последнего оставался верен долгу и Отчизне, проявив подлинное мужество и силу духа. Его судьба — это настоящий пример беззаветного служения Родине», — сказал Михаил Объедков.

Андрей Бабаев родился 16 июня 1971 года в Балашихе. Работал в страховой компании, был женат, воспитывал двоих детей.

«Андрей был прекрасным сыном, добрым и хорошим человеком. Занимался с самого детства дзюдо, добился успеха, был четырехкратным чемпионом России», — поделилась его мать Нина Павловна.

Старший сержант погиб 18 апреля 2024 года при выполнении боевого задания. Его посмертно наградили орденом Мужества.

В Балашихе увековечивают память погибших участников спецоперации: открывают мемориальные доски, создают муралы, присваивают их имена улицам и школам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.