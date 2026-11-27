Заседание прошло в Международном институте энергетической политики и управления инновациями Одинцовского филиала МГИМО. Участников приветствовала научный руководитель клуба, заместитель научного руководителя центра стратегических исследований в области инноваций и цифровой экономики Татьяна Яровова.

Студенты подвели итоги участия во Всероссийской научной конференции «XX Ковалевские чтения» в Санкт-Петербурге. Тема форума — «Жизненные миры новой современности». Члены клуба представили доклады, поделились впечатлениями от поездки и отметили высокий уровень дискуссии и интерес академического сообщества к их исследованиям.

Участники также обсудили День открытых дверей, который пройдет 5 декабря в Одинцовском филиале МГИМО. Студенты предложили организовать интерактивную игру для будущих абитуриентов. Отдельной темой стала подготовка конкурса «Наука и инновации». Участие в нем дает возможность получить от 5 до 10 дополнительных баллов при поступлении на программу «Мировая экономика, инновации и международный бизнес».

Кроме того, члены клуба обсудили организацию Международной научно-практической конференции «MGIMO Innovation Week», запланированной на 1–3 марта 2027 года. Ежегодное мероприятие на базе Одинцовского филиала МГИМО объединяет молодых исследователей со всей страны.

В рамках конференции традиционно проводят Молодежный день. Исследовательские проекты представляют студенты Университетского колледжа МГИМО и ученики 10–11 классов школ Москвы, Одинцовского округа и других территорий. Школьники знакомятся с университетской средой, а студенты института энергетической политики и управления инновациями пробуют себя в роли наставников. Такая работа помогает выстроить траекторию от школы к профессиональной деятельности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил председателя правления Сбера Германа Грефа, ректора МГИМО Анатолия Торкунова и ректора МФТИ Дмитрия Ливанова за поддержку и развитие образования в России и Подмосковье.

«Мы пригласили наших партнеров уважаемых, признанных, думающих. Герман Оскарович (Греф — ред.), спасибо вам, <…> вы человек смелый, я позволю себе такое определение, потому что вы предлагаете и в профессиональном образовании, и в государственном управлении искать новое и полезное, чтобы быть эффективным и конкурентоспособным. С нами сегодня Анатолий Васильевич Торкунов. Я хочу поблагодарить вас, Анатолий Васильевич, потому что <…> годы идут, а планка вашего учебного заведения находится на достойном уровне», — сказал Андрей Воробьев.