Депутат Нилов: страховые пенсии доиндексируют в феврале

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что правительство имеет право доиндексировать страховые пенсии. Он отметил, что это произойдет 1 февраля, в том числе доплата будет и за январскую пенсию, сообщает РИА Новости .

Президент России Владимир Путин заявлял, что с 1 января страховые пенсии проиндексируют на 9,5%, опираясь на данные фактической инфляции. Нилов подчеркнул, что у правительства есть право доиндексировать выплаты.

«Пенсии 1 февраля будут доиндексированы, в том числе доплата произойдет и за январскую пенсию», — добавил депутат.

С 2025 года страховые пенсии работающих и неработающих граждан проиндексировали на 7,3%. При этом, по данным Росстата, инфляция в России в 2024 году составила 9,52%.

Ранее эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская назвала способ, с помощью которого можно разморозить накопительную пенсию. Для этого ее нужно перевести в программу долгосрочных сбережений (ПДС).