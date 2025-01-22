Путин заявил, что страховые и военные пенсии проиндексируют на 9,5%

Президент РФ Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам предложил уже в январе проиндексировать страховые и военные пенсии на 9,5%, сообщается на сайте Кремля.

«Традиционно в числе приоритетов бюджета обеспечение социальной справедливости», — отметил Путин во время совещания.

Пенсии будут пересчитаны исходя из фактической инфляции прошлого года, которая составила 9,5%. Помимо страховых и военных пенсий, на 9,5% будут проиндексированы соцвыплаты и пособия.

Президент попросил правительство РФ принять необходимые действия для реализации этих решений в кратчайшие сроки. Допиндексация будет сделана «задним числом» — с 1 января 2025 года, соответствующие доплаты придут в феврале.

Изначально предполагалось, что с января текущего года страховые пенсии будут повышены на 7,3%. Однако уровень инфляции оказался выше прогнозируемого.

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