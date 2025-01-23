Россиянам рассказали, как разморозить накопительную часть пенсии

Эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская назвала способ, с помощью которого можно разморозить накопительную пенсию. Для этого ее нужно перевести в программу долгосрочных сбережений (ПДС), сообщает РИА Новости .

По словам Подольской, перевести накопительную часть пенсии в ПДС могут граждане, которые работали в период с 2002 по 2013 годы. За это время была сформирована часть пенсионных накоплений.

«Перевод накопительной пенсии в ПДС позволяет „разморозить“ эти средства и уже сейчас сделать их частью своего капитала», — рассказала Подольская.

Эту программу реализуют негосударственные пенсионные фонды, получившие статус операторов ПДС. Эксперт отметила, что перевести накопительную часть пенсии можно с помощью сервиса «Госуслуги», через мобильные приложения банков, сайты пенсионных фондов и в отделениях коммерческих банков.

Подольская подчеркнула, что получать выплаты из накопленных средств можно через 15 лет после начала действия договора либо при достижении определенного возраста: 55 лет — для женщин, 60 лет — для мужчин. Для дистанционного перевода пенсии нужно иметь Госключ. Его можно выпустить в приложении Минцифры.

«Через портал Госуслуг подается электронное заявление, подписанное Госключом. Эта процедура займет всего несколько минут», — объяснила специалист.

Ранее депутат Мособлдумы и глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин заявил, что россияне имеют возможность значительно увеличить свою будущую пенсию, внедряя законные механизмы, включая официальную работу и уход за пожилыми людьми.