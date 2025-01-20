Россиянам назвали способы, с помощью которых можно увеличить пенсию

Депутат Мособлдумы и глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин заявил, что россияне имеют возможность значительно увеличить свою будущую пенсию, внедряя законные механизмы, включая официальную работу и уход за пожилыми людьми, сообщает Газета.ru .

«Однозначно увеличение будущей пенсии — это комплексная задача, требующая как личных усилий, так и поддержки государства», — отметил эксперт.

Главный шаг к этому — работа с «белой» зарплатой, которая гарантирует формирование пенсионных накоплений. Никитин рекомендовал также использовать дополнительные законные варианты, такие как добровольные взносы в негосударственные пенсионные фонды или использование материнского капитала.

При этом, если гражданин начнет откладывать даже небольшую сумму, например, 500 рублей, и будет увеличивать свои вложения на 5% в год, через 10-20 лет его пенсия может вырасти на 10-15% по сравнению с обычными выплатами.

Уход за пенсионерами старше 80 лет или людьми с инвалидностью дает дополнительные пенсионные баллы. За полный год прибавка к пенсии составит 256,96 рубля. С помощью материнского капитала также можно увеличить пенсию. Так, за каждые 5 лет нахождения капитала на накопительном счете, женщина сможет получать дополнительный доход.