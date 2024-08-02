Деньги или участок: в Ленобласти ввели рекордную в РФ выплату за участие в СВО

В Ленобласти до 2,1 млн руб возросла выплата при заключении военного контракта

В Ленинградской области граждане, заключающие контракт на участие в специальной военной операции, теперь могут получить земельный участок на сумму в 400 тысяч рублей или аналогичную единовременную выплату. В целом сумма, которую в ЛО выдают за подписание договора на службу, возросла до 2 100 000 рублей, сообщает «Бриф24» со ссылкой на администрацию региона.

В правительстве Ленобласти утверждают, что регион увеличил выплату до максимальной в стране. Денежные и иные меры поддержки смогут получить уроженцы всех регионов России, если они подпишут контракт в Ленинградской области.

В пятницу, 2 августа, в России отмечается День Воздушно-десантных войск. Военнослужащих-десантников уже поздравил президент РФ Владимир Путин. В поздравительной телеграмме глава государства отметил, что десантура вносит огромный вклад в обороноспособность и национальную безопасность РФ, а также подчеркнул их огромный вклад в решении важных задач в ходе СВО.

День ВДВ учредили в 2006 году указом главы государства, он призван повысить престиж службы в Воздушно-десантных войск.