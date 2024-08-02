Президент России поздравил десантников с днем ВДВ

«Вы по праву гордитесь ратной историей легендарной „крылатой пехоты“, именами и бессмертными подвигами героев — солдат и офицеров ВДВ. Они с честью прошли испытания на прочность, были сильны характером и волей, отвагой и взаимовыручкой, готовностью стеной встать на защиту Родины», — говорится в поздравительной телеграмме.

Владимир Путин отметил, что десантники вносят огромный вклад в обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны. Также он подчеркнул их роль в решении важных задач в ходе СВО.

Сегодня в России отмечается День Воздушно-десантных войск.

Указом президента № 549 от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» 2 августа утвержден как памятный день, призванный повысить престиж службы в Военно-воздушных войсках России, которые по праву считаются элитными.

Российские десантники отличаются от других бойцов российской армии массовым героизмом. Бойцы ВДВ активно принимали участие в защите страны как во времена Великой Отечественной войны, в горячих точках страны и зарубежья, а также сейчас — во время проведения специальной военной операции на Украине.