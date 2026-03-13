Дело не в зарплатах: почему зумеры на самом деле идут работать на заводы

Сейчас наблюдается тектонический сдвиг на рынке труда в стране, и деньги здесь — лишь верхушка айсберга, сообщила РИАМО HR-эксперт Ирина Чувалова.

По ее словам, зарплаты «синих воротничков» сейчас взлетели до небес из-за чудовищного кадрового голода: квалифицированный сварщик на вахте или оператор ЧПУ легко получает в три раза больше, чем начинающий маркетолог.

«Зумеры — это поколение, которое панически боится неопределенности и выгорания. В креативных индустриях ты часто „продаешь воздух“: бесконечные правки, размытые KPI, токсичные рабочие чаты 24/7 и постоянный страх, что завтра твою работу лучше сделает нейросеть», — отметила Чувалова.

Физический труд предлагает то, чего сейчас катастрофически не хватает в офисах: понятный, осязаемый результат и чистую голову.

«Ты выточил деталь, положил плитку или собрал урожай — работа закончена, результат виден, мозг свободен. Здесь нет синдрома самозванца и пассивной агрессии на зум-коллах», — добавила эксперт.

Она уточнила, что зумеры выбирают рабочие специальности как форму ментальной гигиены. Это абсолютно прагматичный выбор: лучше гарантированные 150 тыс. рублей и спокойный сон после смены на заводе, чем красивое название должности, невроз и копейки в модном коворкинге.

