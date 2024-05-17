Делимханов пообещал вернуть сбежавшую от родных чеченку, жаловавшуюся на насилие

сегодня в 11:42

Делимханов: сбежавшую от родных 19-летнюю Лию Заурбекову вернут в Чечню

Депутат Госдумы Адам Делимханов утверждает, что 19-летнюю чеченку Лию Заурбекову, которая сбежала от семьи в Москву и жаловалась на регулярное насилие от родственников, вернут домой. Законодатель считает, что шумиха вокруг ситуации с девушкой сильно преувеличена, сообщает «Царьград» .

Делимханов пообещал в ближайшее время лично поговорить с близкими сбежавшей и выяснять, кто манипулировал девушкой и обманывал ее.

По словам парламентария, вскоре семья Заурбековых должна воссоединиться, а виновный в произошедшем ответит по всей строгости закона.

В своем видеообращении Лия Заурбекова утверждала, что она совершеннолетняя и по своей воле ушла из дома.

По словам девушки, она почти каждый день подвергалась физическому и эмоциональному насилию, из-за чего и решила уйти из дома.

Накануне Лию привезли в московский отдел полиции, который после этого окружили неизвестные.