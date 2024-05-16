Московский отдел полиции окружили неизвестные

Девушка обратилась в полицию, чтобы избежать возвращения в Чечню

Московский отдел полиции, где находится сбежавшая из дома Лия Заурбекова, окружили неизвестные, которые хотят увезти девушку в Чечню, сообщает Baza .

Как стало известно, 13 мая Лия Заурбекова сбежала из дома, потому что испытывала психологическое и физическое насилие.

Однако девушка встретила своего отца, а затем заявление в полицию. Когда Заурбекову привезли в отделение на Каширском шоссе, там ее уже ждали родственники.

После того, как девушка сбежала, родственники подали заявление в полицию о ее пропаже. Девушка, в свою очередь, написала бумагу о том, что ушла из дома по собственному желанию.

Вокруг отдела полиции на данный момент дежурят неизвестные, которые хотят увезти девушку в Чечню.