сегодня в 23:05

Чеченка Лия Заурбекова рассказала, что сама ушла из дома из-за семейного насилия

Сбежавшая из дома Лия Заурбекова приняла такое решение после регулярных случаев насилия в семье, пишет РБК .

Ее видеообращение опубликовали правозащитники из кризисной группы «Марем». Лия рассказала, что ей 19 лет, она практически ежедневно подвергалась физическому и психологическому насилию дома.

Родственники же подали заявление о розыске девушки, назвав ее несовершеннолетней. Сейчас безопасность Заурбековой обеспечивают сотрудники полиции.

Ранее стало известно, что здание МВД, куда она пришла, окружили известные, желающие увезти девушку в Чечню.