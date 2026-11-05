«Да не трясись ты»: когда холодец становится «мертвым»?

На столе готовый холодец «живет» не более двух часов при комнатной температуре. Быстрее всего портится блюдо, в котором были овощи и различная зелень, сообщила РИАМО врач-диетолог Елена Соломатина.

«Если вы ставите холодец на стол в жару и под прямыми лучами солнца — то это одна история, другая, если в прохладном помещении. Обычная комнатная температура сохраняет холодец часа на два, после ставить его в холодильник смысла нет. Холодец вообще не хранится долго. Меньше всего будет храниться тот, в котором много зелени, моркови. Потому что чем больше в нем ингредиентов с разной степенью хранения, тем быстрее он будет портиться. Холодец только из мяса и бульона простоит дольше», — объяснила Соломатина.

Она добавила, что, подавая к столу покупной холодец, следует обращать внимание на целостность его упаковки. Если ее герметичность нарушена, то такое блюдо брать не нужно. Важно помнить, что после вскрытия упаковки магазинный холодец остается свежим около 12 часов.

Как правило, свежесваренное блюдо, как остыло и поставлено в холодильник, может храниться около трех суток. Однако Соломатина советует ориентироваться на двое суток. Также важно помнить о составе вашего холодца — если там много разных ингредиентов, то свежим он продержится меньше.

День холодца отмечается в России 7 ноября как неофициальный кулинарный праздник, посвященный традиционному русскому блюду. Дату выбрали неслучайно: раньше блюдо появлялось на столах после наступления холодов. Холодец — это мясной бульон, загустевший до состояния желе. Первые упоминания о нем встречаются в источниках XVI века. Тогда блюдо подавали на княжеских пирах после долгих зимних охот. Известно, что Петр I любил начинать обед со студня с солеными огурцами и квашеной капустой. Сейчас холодец — одно из самых узнаваемых блюд русской кухни.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.