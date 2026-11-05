Детям в Подмосковье провели более 1 млн телемедицинских консультаций

Дети в Московской области с начала 2026 года получили более 1 млн консультаций врачей онлайн. Такие приемы позволяют получить рекомендации без повторного посещения поликлиники, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Телемедицинские консультации в Подмосковье доступны взрослым и детям. За последний год в регионе открыли 16 центров телемедицины, ориентированных на онлайн-приемы.

«Мы продолжаем развивать цифровые сервисы в здравоохранении, чтобы сделать медицинскую помощь максимально удобной и доступной для жителей. С начала года в Подмосковье детям провели уже более 1 млн телемедицинских консультаций», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Во время онлайн-приема врач может оценить динамику состояния ребенка, разъяснить результаты анализов и инструментальных исследований. При необходимости он скорректирует ранее назначенное лечение, а также продлит электронный рецепт на льготное лекарство.

Записаться на консультацию можно через приложение «Добродел:Телемедицина», чат-бот Денис в мессенджере «МАКС» https://max.ru/eregistratura_mo_bot или региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.