Пьяный 35-летний мужчина насмерть забил юную жену в Амурской области

В селе Ново-Охочье Амурской области 35-летний мужчина забил до смерти 18-летнюю жену во время пьяной ссоры, сообщает СУ СК РФ по региону.

В ночь на 3 ноября местный житель вместе супругой дома распивал алкоголь. Между парой произошла ссора, мужчина нанес жене множество ударов по голове и телу. У жертвы выявили закрытую черепно-мозговую травму и переломы ребер — она умерла на месте.

Обвиняемый задержан. Вину в произошедшем мужчина признал полностью. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

Агрессору предъявлено обвинение в преступлении по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей).

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