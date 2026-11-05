В Подмосковье запустили 25-й конкурс «Лучший по профессии» среди мастеров ЖКХ

Конкурс позволит мастерам ЖКХ подтвердить квалификацию и заявить о себе в профессиональном сообществе. Участников оценят в трех номинациях: «Лучшая аварийно-восстановительная бригада», «Лучший электромонтер» и «Лучший специалист КИПиА» — контрольно-измерительных приборов и автоматики.

Второй год подряд конкурс включает дополнительную номинацию «ЖКХ — дело семейное». Участники представят видеопрезентации об истории своих профессиональных династий.

«За 25 лет конкурс заметно вырос. Если раньше он был построен на индивидуальных состязаниях по отдельным навыкам, то сегодня мы делаем упор на командную работу», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

По словам министра, аварийно-восстановительные бригады оценят как единый механизм: от слаженности их действий зависят скорость и качество устранения инцидентов. В этом году отдельно выделили парную работу электромонтеров и слесарей КИПиА: один участник смонтирует электрооборудование, другой настроит его. При сбоях автоматики и отключениях электроснабжения эти специалисты работают совместно. Министр также отметил роль семейных династий, десятилетиями обеспечивающих работу коммунального комплекса.

Конкурс пройдет в три этапа: выездной смотр укомплектованности бригад по чек-листу, испытания на реальных земляных и инженерных работах и торжественное награждение. В каждой номинации определят трех победителей. Все они получат призы в финале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что улучшение качества предоставляемых услуг ЖКХ населению — это стратегическая задача.

«Первый доклад у нас — это трансформация ресурсоснабжающих организаций. Суть заключается в следующем: разработаны стандарты, которые мы сейчас внедряем. И если присутствующие здесь, а также ваши коллеги — те, кого вы ставите <…> (в качестве — ред.) руководителей ресурсоснабжающих организаций, — окажутся адекватными, будут работать по-современному, то реагирование и качество услуг населению существенно улучшатся», — сказал Воробьев.