В Коломне откроют выставку работ выпускников художественной школы

Выставка «Волшебная сила искусства» откроется 7 ноября в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова». Она представит работы выпускников Детской художественной школы имени М. Г. Абакумова, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Выставка станет частью долгосрочного совместного проекта Детской художественной школы имени М. Г. Абакумова и галереи «Дом Озерова» под названием «В искусстве — жизнь».

Экспозиция покажет результаты совместной творческой работы учеников и наставников по предпрофессиональной программе «Живопись» и общеразвивающей программе «Этюд». Посетители увидят произведения в разных техниках — от классических акварели и гуаши до современных графических маркеров.

Участие в проекте дает выпускникам возможность оценить свои достижения со стороны, представить творчество публике и осознать ценность собственного таланта. Это один из этапов их профессионального становления.

Выставка будет работать до 6 декабря. Возрастная маркировка — 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.