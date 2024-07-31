«Что-то сломалось»: МИД ответил, как россияне относятся к Алле Пугачевой

Захарова, отвечая на вопрос, как российский народ относится к покинувшей страну Алле Пугачевой, напомнила об интервью известного композитора Микаэла Таривердиева, который ранее сотрудничал с певицей. По словам официального представителя МИД, это его старое интервью, поэтому там отсутствует политическая конъюнктура.

Таривердиев рассказал, что работал с Примадонной — они вместе записывали песни. Он был искренне восхищен и потрясен ее артистизмом. Они неоднократно возвращались к совместной работе, а потом «что-то случилось, что-то сломалось, каждый пошел своим путем», поделился композитор.

Дипломат отметила, что «ломалось» у Пугачевой со многими, в том числе и с композитором Виктором Резниковым. Все артисты очень деликатно и разочарованно делились этим в интервью.

«Но вот что-то сломалось теперь уже на глобальном уровне — у нее с народом. А произведения останутся, их будут слушать, их будут перепевать. Все это будет жить, как это было и раньше», — сказал спикер дипведомства в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.