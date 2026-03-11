сегодня в 15:19

Число жалоб на работу Telegram в России резко выросло

Россияне пожаловались на масштабный сбой в работе Telegram. Проблемы наблюдаются минимум в пяти регионах. Число сообщений о проблемах резко выросло, сообщается на сайте Detector404 .

С перебоями в работе Telegram столкнулись жители Магаданской, Омской области. Они наблюдаются в Республиках Марий Эл, Тыве и Москве.

Россияне пожаловались на сбой мобильного приложения. Некоторым не приходят оповещения.

За час поступило 594 сообщения о проблемах в работе Telegram, за сутки — 1091.

У ряда пользователей сбоит сайт. Некоторые столкнулись с общими неполадками в работе мессенджера.

Telegram начали замедлять в РФ с 10 февраля 2026 года. Ранее в Сети распространились сообщения о возможной тотальной блокировке сервиса с 1 апреля.

Ранее сообщалось, что с 6 марта в ряде районов Москвы не работали мобильный интернет и связь. Из-за этого бизнес в российской столице мог понести убыток в размере от трех до пяти млрд рублей.

