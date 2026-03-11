Московский бизнес понес ущерб до 5 млрд из-за 5-дневного отключения интернета

Для обеспечения безопасности в ряде районов Москвы пятые сутки подряд отключен мобильный интернет. Из-за этого столичные предприниматели могли понести ущерб в размере от трех до пяти млрд рублей, сообщает « Коммерсант ».

С 6 марта в некоторых районах Москвы не функционируют мобильный интернет и связь. Такие проблемы заметили в центре мегаполиса и на ряде веток метро.

В некоторых районах Москвы на мобильном интернете запускались лишь некоторые сайты из «белого списка». При этом в иных локациях не работали даже они.

Утром 10 марта мобильный интернет перестал функционировать и в Санкт-Петербурге.

6 марта источники «Коммерсанта» рассказывали, что перебои с Сетью появились из-за «внешних ограничений». Якобы операторам связи дали задачу ограничить функционирование мобильного интернета в ряде районов Москвы. Из-за этого начались проблемы с Сетью и голосовой связью.

10 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что мобильный интернет в Москве и иных крупных городах отключили из-за вопросов безопасности.

Источник на IT-рынке считает, что предприниматели в Москве понесли ущерб в размере от трех до пяти млрд рублей за пять дней. Расчеты сделаны на основе доли цифровой экономики в валовом региональном продукте и масштабе ограничений сети.

По мнению партнера практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергея Кудряшова, отключение мобильной Сети оказывает влияние на средний и малый бизнес. Больше всего могли пострадать такси, каршеринг, курьерские службы, магазины с POS-терминалами.

