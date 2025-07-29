Чиновница извинилась за совет «идти на СВО» из-за перебоев с интернетом

После того как красноярская чиновница и руководитель центра по коммуникации жителей и властей Екатерина Кузьминых оказалась в центре скандала, посоветовав местным жителям отправиться на СВО в связи с потерей работы из-за сбоев в работе интернета, она принесла извинения всем, кого оскорбила, пишет «Царьград» .

Кузьминых отметили, что ее эмоциональный комментарий к посту губернатора Михаила Котюкова вызвал настоящий ажиотаж. Однако она не закладывала в него такой смысл, а руководствовалась вопросами безопасности.

«Именно безопасностью и были обусловлены мои слова. Форма была эмоциональной и неправильной, прошу тех, кого это обидело, меня извинить», — написала чиновница в Сети.

Она подчеркнула, что действительно понимает, что из-за перебоев в связи страдают граждане, которые работают удаленно. Но при этом акцентировала внимание, что ради общей безопасности все-таки можно потерпеть дискомфорт.

Ранее в Красноярске Кузьминых порекомендовали самой отправиться в зону проведения специальной операции за резкие советы населению.