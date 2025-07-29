Чиновницу захотели отправить на СВО за совет идти воевать из-за потери работы

Главе «Центра управления регионом» в Красноярском крае Екатерине Кузьминых, которая советовала жителям уходить на СВО при потере работы из-за отключений интернета, следует «начать с себя» и самой отправиться в зону боевых действий. Такое мнение выразил депутат Брянской облдумы, председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов, сообщает Газета.ru .

Региональный парламентарий считает, что красноярская чиновница продемонстрировала «безответственное» поведение и позволила себе циничные высказывания. По мнению Иванова, заявления Кузьминых «демонстрируют полное непонимание того, как работает современное общество».

«Вместо того чтобы искать решения, чиновница предлагает гражданам, оставшимся без средств к существованию, ехать в зону боевых действий», — высказался законодатель.

Иванов добавил, что Кузьминых не просто повела себя безответственно, а поглумилась «над теми, кто и так находится в тяжелой ситуации».

«Если уж говорить о том, кому действительно стоит отправиться в зону СВО, так это таким чиновникам, которые вместо помощи людям раздают циничные советы. <…> И если уж чиновники так любят говорить о СВО, пусть начнут с себя», — сказал председатель «России православной».

Михаил Иванов также областные красноярские власти дать оценку действиям Кузьминых.

Ранее Екатерина Кузьминых советовала отправиться на фронт тем, кто останется безработным из-за ограничений в функционировании интернета в Красноярском крае. Она говорила, что «на СВО всем работы хватит» и призывала население «не жужжать».