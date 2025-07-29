Чиновница посоветовала потерявшим работу из-за перебоев с интернетом идти на СВО

Красноярская чиновница и руководитель центра по коммуникации жителей и властей Екатерина Кузьминых рекомендовала отправиться на фронт тем, кто останется без работы из-за ограничений работы интернета в регионе. Она заявила, что «на СВО всем работы хватит» и призвала население «не жужжать», обратили внимание «Осторожно, новости» .

Сегодня, 29 июля, губернатор Красноярского края Михаил Котюков высказался о временных ограничениях работы мобильного интернета. По его словам, меру ввели для усиления мер безопасности и «профилактики сетевых угроз».

В комментариях одна из пользовательниц спросила, как теперь быть людям, которые работают удаленно. По ее словам, недавно в Красноярском крае отключали и проводной домашний интернет, и если это повторится, то люди могут потерять работу.

Ей ответила бывшая журналистка и местная чиновница Екатерина Кузьминых. По данным издания, она возглавляет «Центр управления регионом», занимающийся мониторингом, отработкой и анализом обращений граждан.

«На СВО всем работы хватит», — написала Кузьминых.

Чиновница также опубликовала в сторис скриншот поста Котюкова с объяснениями ограничений в работе интернета и написала: «Радуемся чистому небу над головой. И не жужжим».