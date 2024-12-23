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Четырех краснокнижных птиц спасли от мазута на Кубани

Четыре краснокнижные птицы были спасены от мазута волонтерами в Краснодарском крае, где из-за разлива нефтепродуктов загрязнена береговая линия, сообщает Baza .

Спасенные пернатые — это два хохлатых баклана и две чернозобые гагары. По состоянию на 22 декабря всего было спасено 972 птицы.

891 птица уже помыта от мазута. Эти пернатые остаются на реабилитации.

В волонтерских штабах пребывает более 100 человек. Большая часть активистов занимается поисками животных, остальные работают в стационарах, где моют и выхаживают птиц.

Также к 22 декабря волонтеры утилизировали 6 тонн грязной воды, оставшейся после мытья птиц.

Ранее на Кубани произошел массовый выброс дельфинов после разлива мазута. С 15 по 22 декабря на берегу нашли 10 мертвых азовок.

15 декабря два танкера «Волгонефти» потерпели крушение в Керченском проливе. В результате перевозимый судами мазут вылился в море.