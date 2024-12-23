Массовый выброс дельфинов случился в Краснодарском крае после разлива мазута

На Кубани после разлива мазута произошел массовый выброс дельфинов на берег. По данным научно-экологического Центра спасения дельфинов «Дельфа» , видимых следов мазута на телах нет, но китообразные могли отравиться рыбой или получить острую инфекцию.

«Причинами (смерти — ред.) могут быть острая интоксикация (парами мазута, отравленной рыбой/водой), острая инфекция, внутренние травмы/контузии. Необходимо расследование, проведение вскрытия для выяснения точных причин смерти этих китообразных», — сообщили в Центре спасения дельфинов.

Специалисты считают выброс восьми дельфинов массовым, так как выброшенными оказались более двух дельфинов в одном месте в одно время. Накануне на берегу нашли 8 тел погибших дельфинов, но с момента ЧС животных погибло больше. С 15 по 22 декабря на берегу нашли 10 мертвых азовок, причиной гибели может быть разлив мазута.

Также на черноморском побережье продолжается спасательная операция в отношении птиц, пишет SHOT. По данным на утро 23 декабря, волонтеры отмыли 972 птицы, их доставляют в «Сафари-Парк». Волонтеры собирают нефтепродукт, стараясь спасти как можно больше животных.