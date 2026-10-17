В Сергиевом Посаде появился макет древнейшей святыни Лавры

На территории музейного комплекса «Конный двор» Сергиево-Посадского музея-заповедника установили тактильную копию Троицкого собора. Объемная модель в масштабе 1:100 позволяет незрячим и слабовидящим людям изучить главную святыню города через прикосновение.

Даже в уменьшенном виде макет передает впечатляющую масштабность и строгую красоту оригинала. Троицкий собор поражает гармонией пропорций: массивный барабан с узкими окнами, плавные очертания закомар и сдержанный декор создают образ суровой, но величественной святыни. Эта эстетическая мощь теперь доступна и на кончиках пальцев.

Макет создан в 2024 году в рамках проекта «Особый взгляд на Золотое кольцо». Это инициатива благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» и Министерства культуры РФ. Цель — сделать архитектурные памятники маршрута доступными для людей с нарушениями зрения.

Проект охватил восемь городов. Всего установлено семь тактильных моделей: по одной в Суздале, Владимире, Ростове Великом, Ярославле, Сергиевом Посаде и Москве, а также две — в Угличе. Копии отливают из бронзы в масштабе 1:100, устанавливают на гранитные постаменты и снабжают табличками со шрифтом Брайля. Сергиево-Посадская модель весит около 20 кг, ее высота — 37 см. Изготовлением занималась научно-производственная мастерская Михаила и Ольги Шу.

Члены Сергиево-Посадского представительства Всероссийского общества слепых высоко оценили инициативу. По словам Евгения Кузькина, это возможность в прямом смысле ощутить масштабность и тактильную красоту собора. А основные сведения прочитать на табличке со шрифтом Брайля.

Оригинал — белокаменный Троицкий собор — возведен в 1422–1423 годах. Это древнейшее сохранившееся сооружение Лавры, вокруг которого столетиями формировался архитектурный ансамбль обители.

Установка макета приурочена к отмечаемому 15 октября Международному дню белой трости, подчеркивающему значимость инициатив по обеспечению равного доступа к культурным ценностям. Модель установлена на постоянной основе и доступна для осмотра в часы работы музея.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.