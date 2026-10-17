В Подмосковье завершают строительство биатлонного комплекса

Подмосковные биатлонисты получат больше возможностей для подготовки и выступлений на домашней площадке. На базе региональной СШОР «Истина» в деревне Головино муниципального округа Истра завершается строительство биатлонного комплекса, который будет принимать всероссийские соревнования. Готовность объекта составляет 85%, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Московская область удерживает лидерство в российском биатлоне: по итогам сезона 2025/2026 сборная региона второй год подряд стала победителем общекомандного зачета Союза биатлонистов России среди субъектов страны. Строительство биатлонного комплекса создаст комфортные условия для подготовки спортсменов и воспитания нового поколения подмосковных биатлонистов.

«Это первый лыжно-биатлонный комплекс в Московском регионе, который позволит проводить соревнования самого высокого уровня. До этого подобного спортивного сооружения не было ни в Москве, ни в Московской области. Официальное открытие состоится 22 декабря и будет сопровождаться крупными соревнованиями с участием сильнейших спортсменов нашей страны. В первую очередь здесь будут тренироваться воспитанники подмосковного биатлона, а также ведущие спортсмены и команды России. Уже 21 декабря на сборы приедет команда Ханты-Мансийска — на сегодняшний день, на мой взгляд, одна из сильнейших в стране наряду со сборной Московской области. Думаю, комплекс станет местом подготовки лучших российских биатлонистов. У нас хорошие перспективы. Надеюсь, что вскоре наши спортсмены смогут вернуться на международные соревнования, достойно выступать и конкурировать с сильнейшими биатлонистами мира», — рассказал президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

Комплекс объединит стрельбище на 30 мишеней, трибуны на 1200 зрителей, судейскую биржу и административно-бытовой павильон. Для подготовки лыж уже установлены 15 специальных модульных помещений — вакс-кабин. Для проведения соревнований предусмотрены электронная система управления мишенями, автоматизированный хронометраж и видеоэкран. На трибунах оборудуют места для маломобильных болельщиков и пандус.

На территории завершена укладка асфальтобетонного покрытия, смонтированы конструкции трибун, судейская биржа и мачты освещения. Продолжаются отделка павильона и монтаж инженерных систем.

Завершить работы планируется до конца ноября. А уже 22 декабря 2026 года здесь в рамках Международной лиги клубного биатлона пройдут первые соревнования. На старт выйдут 30 команд, которые выступят в одиночной смешанной эстафете: в составе каждой — мужчина и женщина. Начало соревнований — в 14:00. Прямую трансляцию покажет «Матч ТВ», а после гонки на стадионе выступят Дмитрий Губерниев и группа Guber Band. Болельщики смогут следить за борьбой с трибун и вдоль трассы. Вход будет бесплатным по обязательной предварительной регистрации — порядок ее прохождения будет объявлен дополнительно.

Проект реализуется в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России» в рамках государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.