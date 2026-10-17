Площадки в парках и домах культуры Подмосковья арендовали свыше 3,2 тысячи раз

В Московской области доступен цифровой сервис бронирования пространств в парках и домах культуры региона. С момента запуска в 2025 году им воспользовались более 3,2 тысячи раз, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.

С помощью онлайн-сервиса организовали фестиваль воздушной гимнастики, чемпионат по брейк-дансу, музыкально-развлекательное шоу перевоплощений на федеральном телеканале, чемпионат по чтению вслух на русском языке, донорские акции и многое другое. Для бронирования в домах культуры доступны концертные залы, студии звукозаписи, вокальные студии, хореографические залы, а в парках — сцены, павильоны, крытые площадки. Там можно провести концерты, фестивали, спортивные соревнования, репетиции, конкурсы и прочее.

Чтобы подобрать подходящую локацию, нужно открыть портал «Дома культуры» или «Парки Подмосковья» и перейти в раздел «Мое. Пространство». Или по ссылке: если бронируете помещение в ДК или в парке. Затем нужно авторизоваться, выбрать городской округ, определиться с площадкой и типом помещения. После этого следует указать дату и время мероприятия, а также свои данные. Статус бронирования будет отображаться в личном кабинете. При необходимости можно воспользоваться дополнительными услугами — техподдержкой, PR, организацией питания, помощью в записи и т. д.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.