Вышивка, танцы и песни: фестиваль «Женское сердце России» прошел в Майкопе

Жены и матери участников СВО из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, ДНР и ЛНР — участницы фестиваля «Женское сердце России» в Майкопе — посвятили своим близким песни, стихи, танцы и познакомили гостей окружного этапа с культурным многообразием юга России, об этом сообщает государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества».

Ярко выступила делегация Калмыкии. Шестилетний Давид Эрднеев, сын участника СВО, проникновенно прочел стихотворение в память об отце, а женщины продемонстрировали народный танец «Чичрдг».

«Выступление позади, а эмоции и впечатления останутся с нами навсегда. Душевный фестиваль, теплые люди, поддержка и сила. Очень рады, что довелось стать участниками такого прекрасного мероприятия. Благодарим организаторов и наш филиал фонда „Защитники Отечества“ за доверие и поддержку», — сказала вдова участника спецоперации Баира Уразалиева.

Волгоградскую область представили социальные координаторы фонда Виктория Новожилова, Юлия Маликова и Марина Фатеева. Каждая из них знает, что значит потерять близкого человека. Виктория исполнила песню о красоте и величии России. Участницы также провели мастер-класс по изготовлению патриотических сувениров.

«Для нас этот фестиваль — возможность сохранить память о наших героях, рассказать о них и поддержать тех, кто пережил такую же утрату. Здесь мы чувствуем, что не одни, находим понимание и силы идти дальше», — отметила вдова героя Марина Фатеева.

Особые эмоции подарила выставка ремесел, экспонаты которой женщины сделали своими руками. Вдова участника СВО Анастасия Яблонская из Севастополя продемонстрировала свои работы по художественной вышивке.

«Я приехала на фестиваль благодаря фонду. Более 20 лет занимаюсь вышивкой, развиваю блог, провожу мастер-классы. Здесь я нашла понимание и поддержку, почувствовала, что не одна», — сказала Анастасия Яблонская.

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