Самолет развернули, авто попало в ДТП: актрису Старостину госпитализировали

Актрису и телеведущую Елену Старостину экстренно госпитализировали после аварии. А в ДТП она попала после того, как ее самолет вернули в Оренбург при выполнении рейса в Москву. Об этом сообщает VOICE .

Последние дни московские аэропорты работают в условиях неопределенности из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тысячи туристов не могут ни улететь, ни вернуться в российскую столицу согласно расписанию. В аналогичную ситуацию попала и Старостина, прибывшая в Оренбург почетным гостем Международного кинофестиваля «Кадетский взгляд».

«Уже подлетали к Москве, и нас вернули обратно», — поделилась она в личном блоге.

По возвращении в Оренбург по пути из аэропорта в гостиницу автомобиль актрисы столкнулся с другой машиной. Удар пришелся на левую сторону, где на заднем сиденье находилась Старостина. Она получила ушибы и сильно испугалась. Скорая помощь приехала спустя несколько минут и госпитализировала актрису.

По словам Старостиной, компьютерная томография показала гематому, однако серьезных повреждений не обнаружили — на ноге лишь ушиб. После осмотра ее отпустили в гостиницу.

Массовый зритель знает Елену Старостину по ролям в сериалах «Я больше не боюсь», «Хорошие руки» и «Небеса подождут», а в 2004-м она стала соведущей Елены Ханги в ток-шоу «Принцип домино».

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