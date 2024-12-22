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Трупы 8 дельфинов из Красной книги вынесло на берег Новороссийска

Трупы восьми краснокнижных дельфинов вынесло на берег Новороссийска в Краснодарском крае. После того, как в регионе произошел разлив мазута, умерли не менее 11 животных и около 140 птиц, сообщает SHOT .

На берегу Новороссийска обнаружили трупы восьми дельфинов. Их вынесло на сушу.

Очистить регион от мазута получится минимум через полтора года. Дельфины могут отравиться токсичной рыбой или соприкоснуться с мазутом и погибнуть.

При попадании в желудок вещество может спровоцировать гипоксию у животного. Из-за этого дельфин задохнется.

В Черном море живут три вида этих животных — белобочка, черноморская афалина и азовка. Они занесены в Красную книгу.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сказал, что рядом с мысом Змеиный и крепостью Ени-Кале в Крыму случился выброс в море и на берег мазута с танкеров, попавших в аварию.