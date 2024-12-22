Трупы 8 дельфинов из Красной книги вынесло на берег Новороссийска
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Трупы восьми краснокнижных дельфинов вынесло на берег Новороссийска в Краснодарском крае. После того, как в регионе произошел разлив мазута, умерли не менее 11 животных и около 140 птиц, сообщает SHOT.
На берегу Новороссийска обнаружили трупы восьми дельфинов. Их вынесло на сушу.
Очистить регион от мазута получится минимум через полтора года. Дельфины могут отравиться токсичной рыбой или соприкоснуться с мазутом и погибнуть.
При попадании в желудок вещество может спровоцировать гипоксию у животного. Из-за этого дельфин задохнется.
В Черном море живут три вида этих животных — белобочка, черноморская афалина и азовка. Они занесены в Красную книгу.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сказал, что рядом с мысом Змеиный и крепостью Ени-Кале в Крыму случился выброс в море и на берег мазута с танкеров, попавших в аварию.