Выброс мазута из затонувших танкеров произошел на берегу в районе Керчи

В районе мыса Змеиный и крепости Ени-Кале в Крыму произошел выброс в море и на берег мазута с танкеров, которые ранее потерпели аварию, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Для очистки задействованы силы федерального и регионального МЧС. Также работают специалисты министерства экологии и природных ресурсов Крыма и Керчи. Для сбора мазута в море используют СКБ «Максим Колосов» и СКБ «Анатолий Ткачев».

Всего в очистке берега и моря задействовано 112 человек, два корабля и 12 единиц техники. Специалисты принимают все возможные меры, чтобы очистить побережья и акватории.

Разлив мазута произошел 15 декабря из-за крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. В результате разлившийся мазут прибило к берегам Краснодарского края. В Анапе объявлен режим ЧС.