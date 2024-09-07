Черные ящики разбившегося на Камчатке вертолета Ми-8 доставят в Москву

Бортовые самописцы вертолета Ми-8, который разбился в районе горного массива Вачкажец в Камчатском крае, находятся в удовлетворительном состоянии, заявил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, пишет ТАСС .

Он отметил, что черные ящики доставят в Москву, они находятся в удовлетворительном состоянии.

В кратчайшие сроки будут названы предварительные причины авиакатастрофы, рассказал Ядров.

На полуострове работают две комиссии — комиссия МАК и комиссия, которая работает совместно с Росавиацией и Ространснадзором.

Ранее сообщалось, что Ми-8 пропал с радаров на Камчатке 31 августа. Поиски воздушного судна осложнял сильный туман и плохая видимость. Обломки вертолета нашли на высоте 900 метров. По данным МЧС, все, кто находился на борту, погибли. На месте крушения спасатели обнаружили тела 18 человек.