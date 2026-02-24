Чем грозит юрлицам признание Telegram экстремистским? Отвечает эксперт
Фото - © Виктория Кольцова / Фотобанк Лори
Юрлицам, получающим прибыль от работы в Telegram, стоит подумать о прекращении дел на площадке после возможного признания мессенджера экстремистской организацией. Об этом РИАМО сообщил руководитель юридического агентства KDA-Lawyers Дмитрий Костин.
Ранее председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко отметил, что есть вероятность признания мессенджера экстремистской организацией. В беседе с РИАМО Клименко уточнил, что это лишит мессенджер рекламодателей.
«Безусловно стоит прекратить извлечение прибыли и возможно полностью остановить ведение деятельности в Telegram. Но с точностью сказать никто не сможет, это вопрос правоприменительной практики, которая на данный момент отсутствует», — сказал Костин.
В России в 2025 году принят федеральный закон №72-ФЗ, который затрагивает в том числе и распространение рекламы. Он запрещает ее публикацию на экстремистских, нежелательных, заблокированных платформах.
За нарушение закона грозят штрафы: от 2 до 2,5 тыс. рублей — для физлиц, от 4 до 20 тыс. рублей — для должностных лиц, от 100 до 500 тыс. рублей — для юрлиц.
На территории России Telegram работает с ограничениями. Власти 10 февраля приняли решение о замедлении мессенджера. Причиной стало игнорирование сервисом законов страны.
