Чем грозит юрлицам признание Telegram экстремистским? Отвечает эксперт

Костин: юрлицам лучше не зарабатывать в Telegram, если он станет экстремистским

Юрлицам, получающим прибыль от работы в Telegram, стоит подумать о прекращении дел на площадке после возможного признания мессенджера экстремистской организацией. Об этом РИАМО сообщил руководитель юридического агентства KDA-Lawyers Дмитрий Костин.

Ранее председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко отметил, что есть вероятность признания мессенджера экстремистской организацией. В беседе с РИАМО Клименко уточнил, что это лишит мессенджер рекламодателей.

«Безусловно стоит прекратить извлечение прибыли и возможно полностью остановить ведение деятельности в Telegram. Но с точностью сказать никто не сможет, это вопрос правоприменительной практики, которая на данный момент отсутствует», — сказал Костин.

В России в 2025 году принят федеральный закон №72-ФЗ, который затрагивает в том числе и распространение рекламы. Он запрещает ее публикацию на экстремистских, нежелательных, заблокированных платформах.

За нарушение закона грозят штрафы: от 2 до 2,5 тыс. рублей — для физлиц, от 4 до 20 тыс. рублей — для должностных лиц, от 100 до 500 тыс. рублей — для юрлиц.

На территории России Telegram работает с ограничениями. Власти 10 февраля приняли решение о замедлении мессенджера. Причиной стало игнорирование сервисом законов страны.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.