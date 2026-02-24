Клименко допустил, что Telegram могут признать экстремистским в России

Telegram может быть признан в России экстремистским, после чего все виды оплаты в мессенджере тоже криминализируют. Такое мнение выразил глава совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, сообщает Национальная Служба Новостей .

Ранее СМИ заявили, что в России на основателя Telegram Павла Дурова было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Клименко рассказал, что этот факт может сказаться на деятельность всего мессенджера в целом.

«Если это действительно правда, что дело возбуждено, то, я думаю, что ожидать, что Telegram будет признан экстремистским, вполне можно, потому что каким-то образом нужно ограничивать рекламодателей, которые Telegram очень любят», — сказал он.

Также глава совета Фонда развития цифровой экономики предположил, что оплата подписки в Telegram и закупка рекламы тоже может быть криминализирована. Он отметил, что это будет эффективным способом «убеждения переходить в МАХ или не пользоваться Telegram».

Клименко добавил, что до этого к мессенджеру было лояльное отношение, хотя его «по формальным признакам давно можно было заблокировать». Он отметил, что российские власти долго пытались договориться с администрацией мессенджера, чтобы та устранила нарушения.

Ранее в РФ начали замедлять Telegram. Речь идет о частичном ограничении работы сервиса.

