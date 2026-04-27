Под видом регистрации и помощи участникам челленджа с тезками аферисты могут выманивать деньги и персональные данные, сообщила РИАМО судебный юрист Любава Трофимова.

Ранее в Сети появился новый тренд — тезки со всей России объединяются, чтобы вместе провести досуг, например, посетить бар или спеть песню.

«Распространение подобных челленджей создает идеальную среду для злоумышленников. Схемы могут быть разными, например, сбор денег на юридическую помощь. Организатор, набравший аудиторию под предлогом акции, после задержаний первых участников объявляет сбор средств на адвокатов. Часто эти деньги уходят в никуда, а юристы либо не нанимаются, либо работают формально», — сказала Трофимова.

Она добавила, что следующая схема — фишинг и регистрация. Мошенники создают фейковые боты или сайты для регистрации участников, чтобы якобы провести зафиксировать данные о них или согласовать время с администрацией. Введенные там паспортные данные и номера телефонов используются для взлома аккаунтов, оформления микрозаймов и так далее.

«Возможна провокация под видом активиста. В чатах объявляется координатор, который дает указания собираться в конкретном месте. В реальности это может быть провокатор, цель которого — создать несогласованную с полицией массовку для последующей облавы, либо, наоборот, отправить людей к зданию суда или администрации, чтобы спровоцировать последующий резонанс в СМИ», — пояснила юрист.

По ее словам, таким образом, ответ на вопрос: «нужно ли согласовывать митинги?» — однозначно — да. Любой массовый выход людей, если он носит организованный характер, требует подачи уведомления.

«Без этого правовые последствия неминуемы для всех вовлеченных сторон, а мошенники с высокой долей вероятности подготовят схему обмана», — заключила специалист.

