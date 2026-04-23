Поют песни и ходят в бар: зачем тезки в Сети собирают «клубы по интересам»

В Сети появился новый тренд — тезки со всей России объединяются, чтобы вместе провести досуг, например, посетить бар или спеть песню.

Например, ведущий мероприятий Константин решил собрать 100 россиянок с именем Екатерина, чтобы спеть песню «Катюша» перед Днем Победы в городском парке. Он призвал отмечать всех Кать под своим постом и отметил, что создал специальный чат для координации.

«Город может быть любой. Где соберутся 100 Катюш, я лично прилечу в эти города. Если нас наберется 100 человек, то 2 мая мы запишем песню к празднику Победы», — пообещал Константин.

Позднее он добавил, что всего за сутки удалось собрать 100 представительниц прекрасного пола с именем Катя. Ведущий не ожидал такой активности — откликнулись жительницы множества городов. При этом челлендж продолжается — необходимо собрать сотню Катюш в одном городе.

Еще один ведущий Сергей ищет 100 своих тезок для похода в столичный бар на майских праздниках, чтобы выпить кружку пенного. Он просит пользователей Сети переслать его видео всем знакомым Серегам.

«Вселенная после этого точно схлопнется», — иронизирует москвич.

Ему уже удалось собрать в чате около 150 человек. Теперь ведущий ищет место, где все могут разместиться 2 мая. В комментариях ему уже посоветовали посетить бар певца Сергея Жукова и отдохнуть там «под песни миллениалов». В том числе на этот челлендж отреагировал известный стендап-комик Сергей Орлов и пригласил всех к себе в бар.

В Москве 2 мая также собирают 200 водолеев на теплоходе — там решили объединиться по знаку зодиака. Ведущий Кирилл разыскивает тех, кто отмечает день рождения в период с 20 января по 18 февраля. За сутки нашлось 350 водолеев, желающих попасть на мероприятие.

