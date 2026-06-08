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Воробьев поблагодарил экономический блок за высокий результат в рейтинге АСИ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил благодарность финансово-экономическому блоку правительства за достижение второго места в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата.

Глава региона считает важным событием мероприятие, которое проходит под эгидой Агентства стратегических инициатив. Он напомнил, что Подмосковье разделило второе место с Нижегородской областью.

«Эта высокая позиция предполагает слова благодарности финансово-экономическому блоку, инвестиционному, всему, что касается торговли, это значимая доля ВРП, сельского хозяйства», — сказал Воробьев во время совещания с руководителями ведомств и главами муниципалитетов.

Ранее на ПМЭФ — 2026 объявили Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата агентства стратегических инициатив. Подмосковье впервые заняло второе место в рейтинге. Лидерами стали Москва и Татарстан.

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