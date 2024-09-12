Модель Анастасия Решетова после скандала с мужем Алсу: «Я это заслужила»

Модель Анастасия Решетова отказалась комментировать обвинения в разводе певицы Алсу с бизнесменом Яном Абрамовым после 18 лет брака, но призналась, что «заслужила травлю», сообщает «СтарХит» .

По мнению публики, именно бывшая Тимати имеет отношение к расставанию известной артистки и миллиардера. При этом сама Алсу назвала Решетову девушкой с «низкой социальной ответственностью».

«В этот год я вошла новым человеком. Трансформация до сих пор происходит. Но основную часть, основную турбулентность я переживала в прошлом году. Я воспринимаю кибербуллинг как путь. Мне нужно было через это пройти. Наверно, где-то я заслужила такое (отношение-ред.)», — сказала Решетова.

Она подчеркнула, что не считает себя девушкой с низкой социальной ответственностью и сложившаяся ситуация ее никак не касается.

Модель добавила, что важное значение для нее имеют лишь люди, которых она любит и с которыми общается.

В конце августа Московский мировой суд официально поставил точку в отношениях певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова и одобрил развод знаменитой пары. У экс-супругов трое совместных детей — 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 8-летний Рафаэль. Считается, что причиной разрыва стала регулярная неверность мужа, о которой певица намекнула в соцсетях.