Алсу официально развелась с бизнесменом Яном Абрамовым

До этого предприниматель предложил артистке 2,5 млрд рублей компенсации, но Алсу не согласилась. Вместо этого она подала иск на раздел имущества, в котором 100 страниц с требованиями на 10 млрд рублей. Речь идет о квартирах, автомобилях, акциях и долях в компаниях.

У пары трое совместных детей — 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 8-летний Рафаэль. Алсу и Абрамову давали три месяца на примирение, но певица отказалась от продолжения отношений с предпринимателем.

При этом адвокат Абрамова Александр Добровинский рассказывал, что бизнесмен хотел сохранить брак. Правозащитник отметил, что у миллиардера и исполнительницы есть возможность сохранить дружеское общение после расставания. Также пара может договориться о порядке общения с детьми и выплате алиментов.