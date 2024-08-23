Алсу направила Абрамову очередной иск о разделе имущества на более чем 10 млрд руб
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Певица Алсу категорически отказывается мириться с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым, и хочет забрать у него половину имущества, стоимость которого превышает 10 млрд рублей, сообщает Mash.
Известно, что Абрамов хотел откупиться от Алсу, предложив ей 2,5 млрд рублей, но она отказалась от денег. Вместо этого направила к мужу новый иск на 100 страницах, где перечислено имущество на сумму более 10 млрд рублей.
Алсу хочет получить половину от всех квартир, загородных домов, автотранспорта и парковочных мест, а также от акций и долей в компаниях. Мириться с бизнесменом певица категорически отказывается.
Ранее сообщалось, что после начала бракоразводного процесса Абрамов около трех недель отказывался пускать домой супругу. Расторжение брака между певицей и бизнесменом, у которых трое общих детей, запланировано на 27 августа 2024 года.