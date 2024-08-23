Алсу направила Абрамову очередной иск о разделе имущества на более чем 10 млрд руб

Алсу через суд требует у Абрамова половину от имущества на 10 млрд рублей

Певица Алсу категорически отказывается мириться с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым, и хочет забрать у него половину имущества, стоимость которого превышает 10 млрд рублей, сообщает Mash .

Известно, что Абрамов хотел откупиться от Алсу, предложив ей 2,5 млрд рублей, но она отказалась от денег. Вместо этого направила к мужу новый иск на 100 страницах, где перечислено имущество на сумму более 10 млрд рублей.

Алсу хочет получить половину от всех квартир, загородных домов, автотранспорта и парковочных мест, а также от акций и долей в компаниях. Мириться с бизнесменом певица категорически отказывается.

Ранее сообщалось, что после начала бракоразводного процесса Абрамов около трех недель отказывался пускать домой супругу. Расторжение брака между певицей и бизнесменом, у которых трое общих детей, запланировано на 27 августа 2024 года.