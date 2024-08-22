Алсу отказалась примиряться с бизнесменом Абрамовым и ждет развода

Адвокат бизнесмена Александр Добровинский рассказал, что паре давали 3 месяца на примирение, однако артистка не намерена возвращаться к Абрамову после поездок на Ибицу, в Турцию и Францию.

«У нее (Алсу-ред.) своя собственная личная жизнь. Она молодая и красивая женщина и, безусловно, должна этой личной жизнью жить», — заявил Добровинский.

Правозащитник добавил, что Ян Абрамов сделал все возможное для сохранения брака, однако «насильно мил не будешь».

В мае Алсу подала на развод с 46-летним бизнесменом после 18 лет супружеской жизни. У пары трое детей — 17-летняя Сафина, 15-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль. Абрамов предлагал артистке отказаться от полного раздела имущества за 2,5 млрд рублей, однако Алсу от сделки отказалась.