Певица Алсу подала на развод после 18 лет брака с бизнесменом Абрамовым

Известная российская певица Алсу подала на развод с 46-летним бизнесменом Яном Абрамовым. Супружеская пара приняла решение разойтись после 18 лет брака, сообщает Mash .

Заявление пришло в 418-й мировой участок и было зарегистрировано 24 мая. При этом причины развода пока неизвестны. Иски о разделе имущества и права опеки будут поданы после развода.

Алсу и Абрамов поженились в марте 2006 года. У пары трое детей — 17-летняя Сафина, 15-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль.

В апреле Алсу впервые отреагировала на слухи о разрыве с мужем. По словам певицы, если в их союзе что-то и произойдет, то правду люди смогут получить лишь от нее самой.