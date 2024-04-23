«Закрыли вопрос»: Алсу впервые отреагировала на слухи о разрыве с мужем

Алсу заявила, что специально не комментировала слухи о разводе с Абрамовым

Певица Алсу заявила, что на протяжении почти года намеренно не реагировала на слухи про расставание со своим супругом, бизнесменом Яном Абрамовым. По словам артистки, если в их союзе что-то и вправду произойдет, то правду люди смогут получить лишь от нее самой, сообщает Газета.ru .

Алсу отметила, что любая информация, фигурирующая в публичном пространстве о якобы ее разводе с мужем, не является правдой. В целом, как поделилась исполнительница, в отношениях с Абрамовым у них все хорошо.

«Вот только когда я это написала, тогда это будет правдой. Все остальное… Закрыли вопрос», — сказала звезда.

Алсу и Абрамов поженились в 2006 году. У пары трое детей — 17-летняя Сафина, 15-летняя Микелла и 7-летний Рафаэль.