Алсу претендует на купленную в браке квартиру за 300 млн рублей в Москве

Российская певица Алсу хочет развестись с бизнесменом Яном Абрамовым и заполучить элитную квартиру за 300 млн рублей в Москве, сообщили в Telegram-канале Mash .

Иск с претензиями на жилье артистка подала в суд. В ближайшем будущем семейная пара может начать делить совместно нажитое имущество. Однако Абрамов не хочет развода и планирует помириться с Алсу, отмечал его юрист Александр Добровинский.

Заседание, связанное с бракоразводным процессом, прошло в суде 26 июля, однако артистка на него не пришла. Она уехала на Олимпиаду, проходящую во Франции.

Судья дал семейной паре дополнительное время, чтобы сойтись. Алсу и Абрамов могут помириться до 22 августа, после чего начнется дележка недвижимости и бракоразводный процесс.

В Mash также опубликовали список предполагаемого имущества, на которое могут претендовать оба партнера. Среди него: огромный частный дом в Крыму с отдельным пляжем, кортом для тенниса, мечетью и вертолетной площадкой; квартира в элитном московском жилом комплексе на Ленинградском шоссе; квартира в Лондоне неподалеку от крупнейшего стадиона для крикета; большой особняк на Рублевке, площадь которого — 3 тыс. квадратных метров.

Месяц назад Абрамов предлагал артистке отказаться от полного раздела имущества. За это мужчина обещал выплатить 2,5 млрд рублей. Однако Алсу от такой сделки отказалась.

Певица и бизнесмен были женаты 18 лет, но решили развестись. Причины расхода пары не разглашаются. За время брака у них появились трое детей.

Ранее Алсу намекнула, что ее муж встречался с бывшей Тимати. Отношения с Анастасией Решетовой завязались еще когда Абрамов был в браке.