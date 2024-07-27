Муж певицы Алсу 3 недели не пускал ее домой после начала развода

Певица Алсу в течение 3 недель не могла попасть в собственный дом, потому что об этом распорядился ее муж Ян Абрамов, с которым сейчас идет бракоразводный процесс, сообщает Baza .

Бизнесмен без объяснения причины запретил сотрудникам пускать звезду на территорию ЖК «Триумф».

Исполнительнице пришлось обратиться в суд, чтобы определить порядок посещения квартиры. Только через 3 недели Алсу удалось попасть в жилье с постановлением суда в руках. Но даже после этого она не может пользоваться парковкой ЖК, так как ее машины нет в списках.

Запрет распространяется только на певицу, а остальные члены семьи могут приезжать на своих автомобилях и заходить в дом.

Алсу подала на развод с Абрамовым в мае из-за его измен. При этом Адвокат Абрамова заявил о желании бизнесмена сохранить брак с исполнительницей.