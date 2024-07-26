Адвокат Абрамова заявил о желании бизнесмена сохранить брак с Алсу

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Адвокат Добровинский: миллиардер Абрамов не хочет разводиться с Алсу

Адвокат Александр Добровинский отметил, что предприниматель Ян Абрамов хочет продолжить бороться за брак с певицей Алсу. По его словам, супругам предоставили время для примирения, сообщает «ФедералПресс» .

При этом артистка уже подала иск на раздел имущества в Савеловский суд Москвы. По словам адвоката Андрея Алешкина, бракоразводный процесс Алсу и Абрамова может закончиться медиативным соглашением.

«Стороны могут договорится, и, на мой взгляд, это самое правильное решение», — сказал юрист.

Правозащитник отметил, что у миллиардера и исполнительницы есть возможность сохранить дружеское общение после расставания.

Также пара может договориться о порядке общения с детьми и выплате алиментов, добавил Алешкин.