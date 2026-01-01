Бузова едва не подавилась новогодней бумажкой и сожгла пальцы под бой курантов
Фото - © РИА Новости, Владимир Астапкович
Известная певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что едва не подавилась бумажкой с новогодним желанием под бой кремлевских курантов.
Соответствующее видео исполнительница хита «Мало половин» опубликовала в своем Instagram*. Также артистка обожгла пальцы, когда сжигала бумажку.
«Все по традиции: (президент РФ - ред.) Владимир Владимирович, бумажка, бокальчик. Каждый раз не знаю, что загадывать, и каждый раз давлюсь этой бумажкой», — рассказала Бузова.
Телеведущая добавила, что провела душевный вечер и насыщенную новогоднюю ночь в гостях у продюсера шоу «Сокровища императора» Лики Бланк.
Ранее стало известно, что телеведущая и блогерша Виктория Боня едва не утонула во время новогоднего отдыха в Коста-Рике.
*Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.