сегодня в 20:56

Бузова едва не подавилась новогодней бумажкой и сожгла пальцы под бой курантов

Известная певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что едва не подавилась бумажкой с новогодним желанием под бой кремлевских курантов.

Соответствующее видео исполнительница хита «Мало половин» опубликовала в своем Instagram*. Также артистка обожгла пальцы, когда сжигала бумажку.

«Все по традиции: (президент РФ - ред.) Владимир Владимирович, бумажка, бокальчик. Каждый раз не знаю, что загадывать, и каждый раз давлюсь этой бумажкой», — рассказала Бузова.

Телеведущая добавила, что провела душевный вечер и насыщенную новогоднюю ночь в гостях у продюсера шоу «Сокровища императора» Лики Бланк.

*Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.